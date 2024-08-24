Москалькова обратилась к семьям бойцов ВС РФ, вернувшихся из плена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообещала продолжить работу по возвращению российских военнослужащих из украинского плена. Пост с соответствующим содержанием появился в ее Telegram-канале.

Таким образом омбудсмен прокомментировала возвращение в родную страну 115 солдат, которые попали в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ) в ходе сражений в Курской области. Москалькова обратилась к членам семей и друзьям освобожденных бойцов, поздравив их с этим событием.

«Сейчас им (солдатам. — «Газета.Ru») предстоит реабилитация, при необходимости — прохождение лечения. <...> Со своей стороны будем продолжать работу по участию в возвращении [из плена] военнослужащих на Родину», — написала уполномоченный по правам человека.

Омбудсмен добавила, что ее подчиненные ежедневно находились на связи с обратившимися за помощью родственниками бойцов Вооруженных сил РФ.

24 августа Москва и Киев провели обмен военнослужащими, благодаря чему из украинского плена вернулись 115 российских солдат. При этом РФ передала Украине аналогичное число бойцов ВСУ.

В министерстве обороны РФ рассказали, что сейчас освобожденные военные находятся в Белоруссии. В скором времени их должны доставить в родную страну и отправить в медицинские учреждения.

Ранее в Государственной думе РФ заявили, что все возвращенные из плена солдаты проходили срочную службу на границе.