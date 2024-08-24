В Курской области обезвредили боевую часть украинской ракеты «Точка-У»

В Курской области пиротехники МЧС России нашли и обезвредили боевую часть ракеты «Точка-У», запущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что при обследовании местности была найдена боевая часть ракеты «Точка-У». Специалисты МЧС отыскали все элементы ракеты, вывезли и уничтожили на специальном полигоне.

Также пиротехники проверили и очистили от взрывоопасных предметов (ВОП) пути подъезда и подхода к магистральной ветке газопровода. Это позволило начать работы по восстановлению газоснабжения населенных пунктов, говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время саперы уничтожили более 150 боеприпасов.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Кроме того, там неоднократно объявлялась ракетная опасность.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

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