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Российские войска ударили по системам связи ВСУ

ВС России массированным ударом в Херсонской области уничтожили антенны Starlink

Российские военные группировки войск «Днепр» нанесли массированный удар по системам связи украинской армии на правобережье Херсонской области, в том числе уничтожены спутниковые антенны Starlink. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, на Каховском направлении расчеты БПЛА арктической бригады выследили и с помощью FPV-дронов уничтожили несколько ретрансляторов и антенн, которые использовались противником для управления своими беспилотниками.

Ульяновские десантники при помощи дронов со сбросами уничтожили немалое число спутниковых антенн Starlink на правом берегу Днепра. ВСУ прятали их в полуразрушенных домах, добавил губернатор.

13 августа в Минобороны сообщили, что подразделения войсковой группировки «Север» захватили станцию Starlink во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, уничтожив при этом четырех украинских военнослужащих.

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