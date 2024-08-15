Белоусов проводит совещания по теме безопасности граничащих с Украиной регионов

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов проводит серию совещаний по обеспечению безопасности населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом сообщает ТАСС.

«Обсуждались дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений со стороны воинских формирований Вооруженных сил Украины», — отметили в Минобороны России.

В министерстве обороны заявили, что Белоусов будет контролировать реализацию плана по дополнительным мерам обеспечения безопасности Белгородской области.

14 августа Андрей Белоусов обсудил с главами делегаций Буркина-Фасо и Нигера партнерство в оборонной сфере. Встреча с африканскими делегациями прошла в рамках форума «Армия-2024».

Ранее Белоусову на форуме «Армия» показали эффективное в зоне СВО вооружение.