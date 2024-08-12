Минобороны показало, как вертолеты нанесли удары по ВСУ в Курской области

Экипажи российских вертолетов Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли удары авиационными средствами поражения по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видео атаки распространило Минобороны РФ.

По данным министерства, удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми ракетами «Вихрь» по разведанным целям.

Уточняется, что были поражены живая сила, бронированная и автомобильная техника украинских подразделений. Согласно докладам разведки, все указанные цели успешно уничтожены, добавили в министерстве.

После нанесения ударов экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые пушки и вернулись на площадку вылета.

Минобороны РФ до этого сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее схваченный в Курской области украинский десантник рассказал о плане ВСУ.