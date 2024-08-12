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ВС РФ усилили наступление в Донбассе после атаки Киева на Курскую область

Кофман: наступление ВС РФ в ДНР усилилось после атаки ВСУ на Курскую область

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия не только не ослабила натиск на Покровском направлении после атаки ВСУ на Курскую область, но даже усилила его, считает американский военный аналитик Майкл Кофман. Его цитирует издание Tagesschau.

Эксперт выразил сомнение, что украинские войска контролируют в Курской области хоть какую-то территорию, и отметил, что Россия уже начала перебрасывать резервы в регион, чтобы ликвидировать противника.

Кофман также заметил, что Киеву пока не удалось ударом по приграничной территории заставить РФ ослабить наступление в Донбассе.

«Пока российское наступление на Покровск ни в коем случае не остановилось. За последние несколько дней оно даже ускорилось», — заявил военный аналитик.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее стало известно, что в Белом доме не ожидают эскалации конфликта после атаки ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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