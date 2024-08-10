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В РФ начались испытания нового колесного шасси для ПВО

ММЗ приступил к испытаниям колесного шасси для комплексов ПВО

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Ilya Galakhov/Global Look Press

Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ) начал испытания специального колесного шасси для транспортировки аппаратуры зенитных ракетных комплексов (ЗРК) войсковой ПВО. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор проекта ММЗ Федор Головашкин.

«В России таких серийных образцов сейчас нет. Есть Брянский автомобильный завод, который делает похожие машины, тоже пытаются сделать такую же, как и нашу», — сказал конструктов.

Головашкин добавил, что новое шасси отличается от других корпусной конструкцией. Такое решение создает более жесткий корпус, позволяет организовать удобную компоновку оборудования и лучшую защиту. Также разработка будет передвигаться с помощью колес.

В июне Вооруженные силы России испытывали в зоне спецоперации бетонобойные бомбы, которые сбрасываются с истребителя Су-30СМ2. Снаряды взрываются через несколько мгновений после того, как они «вгрызаются» в землю.

В апреле в зоне спецоперации испытали комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр». Его принцип работы основан на постановке широкодиапазонной помехи на каналы управления, не исключая смещенных частот.

Ранее Минобороны изменило концепцию форума «Армия».

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