В РФ начались испытания нового колесного шасси для ПВО

Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ) начал испытания специального колесного шасси для транспортировки аппаратуры зенитных ракетных комплексов (ЗРК) войсковой ПВО. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор проекта ММЗ Федор Головашкин.

«В России таких серийных образцов сейчас нет. Есть Брянский автомобильный завод, который делает похожие машины, тоже пытаются сделать такую же, как и нашу», — сказал конструктов.

Головашкин добавил, что новое шасси отличается от других корпусной конструкцией. Такое решение создает более жесткий корпус, позволяет организовать удобную компоновку оборудования и лучшую защиту. Также разработка будет передвигаться с помощью колес.

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