На Украине заявили, что снятым с учета может прийти повестка в военкомат

Военкоматы (ТЦК) на Украине могут вручать повестки снятым с воинского учета, после чего они должны подтвердить свой статус. Об этом пишет украинский портал «Новости.Live».

«Снятому с воинского учета могут вручить повестку. За документом необходимо явиться в ТЦК в установленное время и дату, чтобы подтвердить, что вы действительно сняты с воинского учета», — пишет портал.

Также отмечается, что снятые с учета по состоянию здоровья до 24 февраля 2022 года, могут быть вызваны на военно-врачебную комиссию для повторного осмотра.

До этого сотрудник территориального центра комплектования Украины сообщил, что военкомы соревнуются друг с другом, кто выдаст больше повесток. По словам сотрудника, работники ТЦК обсуждают, сколько повесток им удалось вручить. Он отметил, что у военкомов нет официального плана по количеству мобилизованных. Работник ТЦК добавил, что его коллеги также соревнуются, кто из них вручит повестку водителю самого дорогого автомобиля.

Ранее на Украине признали, что мобилизованным не дают шанса нормально пройти военно-врачебную комиссию.