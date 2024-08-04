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На Украине ликвидировали командира роты морских пехотинцев ВСУ

«Глухiв City»: около Волчанска уничтожили командира роты морских пехотинцев ВСУ

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nna Varenytsia/Reuters

Российские военные ликвидировали командира роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Федоренко. Об этом сообщило украинское издание «Глухiв City».

В материале отмечается, что мужчины не стало еще 1 августа. Украинского бойца уничтожили в ходе боевых действий в районе города Волчанска, расположенного в Харьковской области.

По информации журналистов, Федоренко родился 24 октября 1995 года в городе Глухове в Сумской области. До эскалации конфликта солдат ВСУ жил и работал на территории Германии, Португалии и Швеции.

Авторы публикации добавили, что после присоединения к украинским войскам мужчина получил позывной «Арктика». В разное время он участвовал в сражениях на Авдеевском, Херсонском и Запорожском направлениях.

31 июля телерадиокомпания Yle рассказала, что в зоне украинского конфликта ликвидировали наемника ВСУ из Финляндии. Его уничтожили во время боевых действий к северу от города Донецка. При этом информацию подтвердили власти республики, уточнили в Ассоциации участников боевых действий (Sodan Kokeneet).

Ранее расчет комплекса «Искандер» поразил место дислокации иностранных наемников в городе Харькове.

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