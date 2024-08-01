Российские войска нанесли ракетный удар по позициям украинской роты ПВО

Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) ударили ракетой Х-35 по позициям радиотехнической роты противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате точного ракетного удара уничтожены радиолокационная станция СТ-68, кабина боевого управления, автомобиль, дизель-электростанция», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в результате ракетного удара были ликвидированы до 25 солдат ВСУ.

Незадолго до этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 1965 военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Самые большие потери украинская армия понесла в зоне ответственности подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг».

До этого в Минобороны РФ сообщали об уничтожении более сотни наемников, воюющих в рядах ВСУ, в результате удара ракетными комплексами класса «Искандер» по их базе.

Ранее сообщалось, что ВСУ за июль потеряли в зоне СВО свыше 60 тысяч военнослужащих.