ВСУ обстреляли Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он заявил, что в результате атаки ранены семь мирных жителей. Четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, еще одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом.

Днем 20 июля сообщил, что украинские войска свыше 60 раз за минувшие сутки обстреляли Белгородскую область. По его информации, 19 июля, Вооруженные силы Украины выпустили 62 снаряда и 24 беспилотника по восьми районам и городским округам. ВСУ ударили по Белгородскому, Борисовскому, Волоконовскому, Краснояружскому и Ровеньскому районам, а также по городским округам Валуйский, Грайворонский и Шебекинский.

Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата в Белгородской области.

Ранее ВСУ засняли видео атаки на российскую пожарную машину.