Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли Белгородскую область

Гладков заявил, что при обстреле Шебекино пострадали семь мирных жителей

close
100%
Антон Вергун/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он заявил, что в результате атаки ранены семь мирных жителей. Четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, еще одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом.

Днем 20 июля сообщил, что украинские войска свыше 60 раз за минувшие сутки обстреляли Белгородскую область. По его информации, 19 июля, Вооруженные силы Украины выпустили 62 снаряда и 24 беспилотника по восьми районам и городским округам. ВСУ ударили по Белгородскому, Борисовскому, Волоконовскому, Краснояружскому и Ровеньскому районам, а также по городским округам Валуйский, Грайворонский и Шебекинский.

Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата в Белгородской области.

Ранее ВСУ засняли видео атаки на российскую пожарную машину.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами