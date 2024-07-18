Бывший замначальника Генштаба Вадим Шамарин признал вину

Военный суд гарнизона №235 продлил срок содержания бывшего начальника Главного управления связи и заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, в СИЗО еще на три месяца. Он частично признал вину, пишет «Коммерсантъ».

Ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 36 миллионов рублей. Даже при частичном признании вины отстраненным от должности генералом, судебное решение оставалось неизменным.

В ходе следствия стало известно, что Шамарин признал получение 19 миллионов рублей от представителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта»», однако отрицает получение еще 17 миллионов рублей. Он категорически не согласен с квалификацией предъявленного обвинения.

Судья Илья Романенков закрыл процесс по ходатайству следствия о продлении ареста до его начала, не выслушав мнения прокуратуры и защиты. Следствие мотивировало запрос продления ареста ссылкой на действия Шамарина в СИЗО, где он якобы собирал информацию о делах свидетелей и фигурантов.

Шамарину предъявлено обвинение в получении взятки через посредников за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для Минобороны России. Следователь приобщил протокол допроса свидетеля-посредника, выразив опасения за его безопасность в случае освобождения генерала. Судебное решение о продлении ареста мотивировано возможностью скрыться обвиняемого или помешать расследованию.

Ранее военные следователи выдвинули генералу Попову окончательное обвинение.