Военный вертолет разбился в Грузии

Военный вертолет потерпел крушение возле села Дисвели Болнисского муниципалитета. Об этом сообщает INFO RUSTAVI.

Отмечается, что на место выехали спасатели и специальные службы.

1 июля туристический самолет Cessna 172 разбился во Франции. Авария произошла в коммуне Нуазьель 30 июня. Через полчаса после взлета легкомоторный самолет задел электрические провода и упал на шоссе. В самолете находились двое мужчин и женщина, они не выжили.

27 июня в населенном пункте Беляво, расположенном недалеко от Варшавы, упал пожарный самолет. Сообщалось, что самолет Dromader, вероятно, осуществлял аварийную посадку на поле. В результате маневра воздушное судно перевернулось.

21 июня вертолет Robinson R-66 разбился в Амурской области, на борту находились четыре человека.

Ранее нашли обломки самолета вице-президента Малави.