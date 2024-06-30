В Белоруссии назвали условия применения тактического ядерного оружия

Белорусская армия обучена применению тактического ядерного оружия (ТЯО) и будет готова его использовать в случае угрозы суверенитету страны. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии Павел Муравейко в беседе с телеканалом ОНТ.

По его словам, ТЯО, которое в этом году вернулось в страну, является сдерживающим фактором от агрессии против Белоруссии.

«Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать и, можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза», — сказал Муравейко.

12 июня он заявил, что по итогу совместных с Россией учений с нестратегическими ядерными силами можно прийти к выводу, что ВС Белоруссии готовы к применению специального ядерного оружия.

11 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что Россия может внести правки в документы по ядерному сдерживанию на фоне действий Соединенных Штатов и НАТО.

Ранее в МИД Польши заподозрили РФ в хранении ядерного оружия в приграничной зоне.