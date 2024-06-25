Минобороны Украины отказалось от новых сроков обновления данных военнообязанными

Министерство обороны Украины решило не поддерживать увеличение сроков обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на письмо главы оборонного ведомства Рустема Умерова.

При этом сообщается, что в письме говорится о том, что законопроект депутата Верховной рады Владимира Арьева не поддерживается ведомством.

До этого заместитель главы российской военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк со ссылкой на источник в силовых структурах региона рассказал ТАСС, что в Харьковской области под мобилизацию могут попасть 90% полицейских. По словам Лисняка, примерно половина полицейских региона уже попадает под мобилизацию.

Также в Минобороны Украины заявляли, что более двух миллионов военнообязанных граждан Украины обновили свои учетные данные в период с 18 мая по 25 июня.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.