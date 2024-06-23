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Хуситы атаковали торговые суда в порту Хайфы

Хуситы вместе с «Исламским сопротивлением Ирака» атаковали торговые суда в Хайфе

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» совместно с «Исламским сопротивлением Ирака» атаковали четыре торговых судна в израильском порту Хайфа. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Он заявил, что ударам подверглись два цементовоза и два сухогруза, владельцы которых нарушили запрет на проход в порты оккупированной Палестины. Также Сариа рассказал, что направлявшийся в Хайфу скотовоз Shorthorn Express был атакован в Средиземном море с использованием БПЛА.

Вечером 22 июня Яхья Сариа заявил, что члены мятежного движения «Ансар Аллах» ударили ракетами по авианосцу США Dwight Eisenhower в Красном море.

В этот же день сообщалось, что американский атомный авианосец »Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower), выполнявший операции против йеменских хуситов, покинет Красное море. Уточняется, что корабль находился недалеко от Йемена около восьми месяцев. Его сменит атомный авианосец Theodore Roosevelt, вышедший из Сан-Диего.

Ранее хуситы впервые показали беспилотный катер собственного производства.

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