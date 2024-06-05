В Крыму недовольны полетами беспилотников НАТО над Черным морем

Беспилотники Североатлантического альянса не должны выполнять боевые и разведывательные задания над Черным морем. Об этом заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Беспилотники НАТО в последнее время стали частыми гостями в Черном море. Но их задача отнюдь не изучение климатических особенностей или географических изменений черноморского региона, а исключительно военная разведка и наведение ударов украинских боевиков по мирным объектам южных регионов России, особенно Крыма. Этим беспилотникам не место в Черном море», — объяснил Шеремет.

Заявление крымского депутата прозвучало на фоне того, что американский разведывательный беспилотник Global Hawk находится в небе над Черным морем уже на протяжении последних двух суток.

До этого украинский беспилотник сбили над приграничным регионом РФ.

Накануне министерство обороны России сообсообщалощало, что над Белгородской областью за день сбили четыре беспилотника.

Ранее российский оператор FPV-дронов побил достижение советского снайпера Зайцева.