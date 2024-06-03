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В Британии заявили о критичных потерях в рядах ВСУ

Аналитик Меркурис: из-за потерь ВСУ могут остаться без солдат к концу года

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Огромные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя могут привести к тому, что к концу 2024 года их число превысит количество боеготовых бойцов. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

По словам эксперта, бригады ВСУ уже сейчас имеют численность в два раза меньше необходимой. Украинскому командованию приходится бросать в бой солдат после всего нескольких дней подготовки.

Меркурис добавил, что Запад подталкивает Украину мобилизовать молодых людей, а через некоторое время и людей пожилого возраста.

«Я не удивлюсь, если скоро мы увидим (на фронте. — прим. ред.) 60-летних», — добавил аналитик.

В этот же день командир отряда спецназа «Ахмат» ,генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что удары ВСУ западным оружием по российским регионам не повлияют на исход специальной военной операции и победу в ней России.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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