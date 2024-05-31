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В России разработали робота-камикадзе для спецоперации на Украине

ТАСС: «Высокоточные комплексы» разработали робота-камикадзе для СВО

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Иван Сураев/РИА «Новости»

Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» разработали роботизированную колесную платформу, которую можно использовать в качестве камикадзе в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Эту «тележку» уже испытали в зоне СВО во время штурма одного из опорных пунктов противника, сделав из нее камикадзе», — сказал собеседник агентства.

По его словам, робот управляется дистанционно. Разработку можно использовать не только для уничтожения техники и живой силы противника, но также и для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, отметил источник. Он добавил, что специалисты продолжают дорабатывать платформу.

В середине мая Вооруженные силы РФ использовали робототехнический комплекс «Скорпион», чтобы поразить позиции украинской армии в районе Красногоровки. Оператор дистанционно довел робота-камикадзе к опорному пункту украинской армии и взорвал его.

В прошлом году подразделения спецназначения ВС РФ применили в ходе СВО новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н», который является автоматической дистанционно управляемой лазерно-оптической установкой. Робот способен в круглосуточном режиме сканировать пространство вокруг и находить любые оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание.

Ранее разработчик рассказал, что мешает применять боевых роботов массово.

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