Пушилин прокомментировал возможность взятия Харькова

Россия не ставила перед собой задачу освободить Харьков, пока речь идет о создании «санитарной зоны» в регионе. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует РИА Новости.

«Если руководствоваться тем, что заявлял наш президент, то такой задачи на данный момент не стоит. Но при этом стоит очень важный [вопрос] — обезопасить нашу территорию. И конечно же, здесь вопрос о санитарной зоне», — объяснил Пушилин.

Политик добавил, что размеры зоны безопасности будут зависеть от того, какой дальностью будет обладать оружие, поставляемое Киеву.

18 марта президент России Владимир Путин допустил появление на Украине «санитарной зоны», отвечая на вопрос журналистов о вероятном присоединении Харьковской области к России. Позднее в Кремле объяснили, что под «санитарной зоной» глава государства подразумевал организацию коридора, через который противник не сможет наносить удары по российской территории.

28 мая Путин напомнил о своих словах про «санитарную зону» на фоне продвижения российской армии в Харьковской области. Он заявил, что предупредил Запад и ВСУ о создании зоны безопасности в ответ на удары по Белгороду и другим приграничным городам, и пояснил, что именно этим Вооруженные силы РФ сейчас и занимаются.

Ранее Путин допустил новые решения по «санитарной зоне» на Украине.