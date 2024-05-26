Российские средства ПВО сбили больше 40 дронов за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили пять произведенных в Соединенных Штатах ракет ATACMS, 32 снаряда РСЗО HIMARS и Vampire, а также одну противокорабельную ракету «Нептун».

Вечером 25 мая Минобороны сообщало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 15 ракет реактивной системы залпового огня Vampire в небе над Белгородской областью.

Атаки ВСУ по городу привели к тому, что несколько белгородцев получили ранения и были доставлены в больницы, в их числе один ребенок, информировал губернатор региона Вячеслав Гладков. Также в городе горели таунхаус и припаркованные машины на нескольких улицах.

Ранее сообщалось, что семь беспилотников ВСУ сбили над Курской областью.