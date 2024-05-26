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Российские средства ПВО сбили больше 40 дронов за сутки

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 5 ракет ATACMS за сутки

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РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили пять произведенных в Соединенных Штатах ракет ATACMS, 32 снаряда РСЗО HIMARS и Vampire, а также одну противокорабельную ракету «Нептун».

Вечером 25 мая Минобороны сообщало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 15 ракет реактивной системы залпового огня Vampire в небе над Белгородской областью.

Атаки ВСУ по городу привели к тому, что несколько белгородцев получили ранения и были доставлены в больницы, в их числе один ребенок, информировал губернатор региона Вячеслав Гладков. Также в городе горели таунхаус и припаркованные машины на нескольких улицах.

Ранее сообщалось, что семь беспилотников ВСУ сбили над Курской областью.

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