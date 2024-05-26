Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харькове

В Харькове российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в строительном гипермаркете. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Точным попаданием КАБов уничтожен склад вооружения боевиков ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете «Эпицентр», — написал он.

По его словам, что в торговом центре базировался командный пункт ВСУ. Их расположение выявила российская разведка при участии местных жителей города.

До этого он сообщил, что российские военные расширили зону контроля за населенным пунктом Работино на Ореховском направлении в Запорожской области.

26 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что военнослужащие РФ нанесли удар по аэродрому Староконстантинов, расположенному на территории Хмельницкой области Украины.

24 мая стало известно, что ВС России за неделю уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ.

Ранее в частный дом в Донецке попала ракета ВСУ.