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При обстрелах Горловки со стороны ВСУ ранены пятеро мирных жителей

В донецкой Горловке в результате обстрелов ВСУ пострадали пятеро мирных жителей

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Пятеро мирных жителей Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом сообщил глава администрации городского округа Горловка Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела <...> возросло до пяти», — написал градоначальник.

Перед этим армия Украины обстреляла центр Горловки десятью снарядами калибром 155 миллиметров. Глава региона Денис Пушилин рассказал, что во время атаки получил повреждения автомобиль в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка.

Позднее главврач 2-й Горловской горбольницы Нелю Якуненкот рассказала, что трое из 11 раненых в результате обстрела украинских войск Горловки в ДНР находятся в тяжелом состоянии.

Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку.

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