Российские войска нанесли удар по четырем складам ВСУ

Группировка войск «Юг» ВС России поразила четыре полевых склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

В российском оборонном ведомстве не стали уточнять, радом с какими населенными пунктами находились пораженные цели.

Также в Минобороны отметили, что в боях с украинскими войсками группировка «Юг» ликвидировала свыше 400 солдат ВСУ и уничтожила станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

24 мая в Минобороны России сообщили, что подразделения Южной группировки войск ВС РФ за неделю уничтожили десять полевых складов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого в министерстве заявили, что авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за минувшую неделю поразили два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также в ведомстве отметили, что российские военные уничтожили 13 противорадиолокационных ракет HARM производства США, противокорабельную ракету «Нептун», 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampir и «Ольха» и 356 беспилотников.

Ранее стало известно, сколько украинских военных сдались в плен за неделю.