Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда главы минобороны ЕС обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине

Главы минобороны ЕС 28 мая обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине

close
100%
Oleksandr Klymenko/Reuters

Главы министерств обороны стран — членов Европейского союза обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине 28 мая. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский источник, передает РИА Новости.

Уточняется, что встречу должен посетить генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«На повестке будут поставки средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Ожидаем, что будут участвовать глава минобороны Украины и генсек НАТО», — сказал он.

9 мая президент Чехии Петр Павел сообщил, что первая партия снарядов в рамках инициативы Праги по закупке боеприпасов для ВСУ прибудет на Украину в июне.

29 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал недостаточным обещанный Киеву объем поставок систем ПВО и снарядов к ним.

25 апреля Белый дом назвал средства противовоздушной обороны приоритетом в вопросе оборонных поставок Украине.

Ранее стало известно, что Швейцария не откажется от боеприпасов из солидарности с Киевом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами