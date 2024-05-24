Стало известно, когда главы минобороны ЕС обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине

Главы министерств обороны стран — членов Европейского союза обсудят поставки ПВО и боеприпасов Украине 28 мая. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский источник, передает РИА Новости.

Уточняется, что встречу должен посетить генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«На повестке будут поставки средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Ожидаем, что будут участвовать глава минобороны Украины и генсек НАТО», — сказал он.

9 мая президент Чехии Петр Павел сообщил, что первая партия снарядов в рамках инициативы Праги по закупке боеприпасов для ВСУ прибудет на Украину в июне.

29 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал недостаточным обещанный Киеву объем поставок систем ПВО и снарядов к ним.

25 апреля Белый дом назвал средства противовоздушной обороны приоритетом в вопросе оборонных поставок Украине.

Ранее стало известно, что Швейцария не откажется от боеприпасов из солидарности с Киевом.