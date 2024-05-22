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Российские военные взяли Клещеевку в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль Клещеевку в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль Клещеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, Вооруженные силы РФ ударили по живой силе и технике бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка в ДНР.

В итоге ВСУ потеряли более 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, американское 105-мм орудие М119 и 105-мм орудие L-119 из Великобритании.

15 мая глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на полях Исламского форума в Казани заявил журналистам о необходимости взять под контроль Красноармейск, Константиновку, Краматорск и Славянск.

Он отметил, что российские военные передвигаются вперед в ДНР, грамотно выстраивают тактику продвижения и не дают украинским войскам закрепиться. Пушилин добавил, что успех ВС РФ фиксируется на многих участках линии боевого соприкосновения.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис назвал условие для окончания сражения за Донбасс.

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