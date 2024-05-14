Белоусов оценил работу Шойгу на посту министра обороны России

Современная система Вооруженных сил России была создана под руководством Сергея Шойгу. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

«Под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу создана современная система Вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей. Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач», — сказал Белоусов.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны, освободив от этой должности Сергея Шойгу.

12 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Шойгу продолжит работать в знакомой изнутри сфере — ФСВТС. До этого указом Путина ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны в прямое подчинение президента РФ.

Согласно информации Пескова, Шойгу займется курированием комиссии по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) вместе со своими коллегами по прошлому месту работы. Он будет заместителем президента в комиссии по ОПК.

Ранее Белоусов назвал главную задачу в условиях СВО.