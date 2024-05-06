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В СФ назвали «истерикой» слова конгрессмена об участии США в конфликте на Украине

Безпалько: США направят свои войска в зону конфликта в последнюю очередь

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Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько рассказал РИА Новости, что США направят свои войска в зону конфликта на Украине лишь в крайнем случае, но до этого будут стремиться поддерживать Киев чужими руками.

По словам Безпалько, таким образом Вашингтон старается избежать эскалации и конфликта с Москвой.

«Вся стратегия США строится на том, чтобы воевать чужими руками... Деньги дают, технику дают. И то, это сейчас вызывает определенные сложности в американской политике», — пояснил сенатор.

Слова американского конгрессмена Хакима Джеффриса о том, что Вашингтон не исключает отправки войск на Украину, он назвал «истерикой, риторикой, воплями».

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо проверить, насколько информация об отправке сотни французских военных на Украину соответствует действительности.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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