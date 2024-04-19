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В НАТО заявили о готовности передать системы ПВО Украине

Столтенберг: НАТО готовы передать часть систем ПВО Украине

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Michal Dyjuk/AP

На совете НАТО — Украина министры договорились ускорить процесс поставки помощи Киеву, в том числе ПВО. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в формате видеоконференции.

«Мы провели инвентаризацию имеющихся систем ПВО и пришли к выводу, что мы сможем передать часть из них Украине», — заявил он.

Столтенберг добавил, что ждет объявлений от стран НАТО о передаче новых систем Patriot. Он добавил, что страны НАТО также должны поставить запчасти и ракеты для имеющихся у Украины систем.

Генсек НАТО ранее заявлял, что страны альянса должны «копать глубже» и обеспечить Украину боеприпасами и системами противовоздушной обороны.

Вечером 16 апреля экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского по получению новой помощи от США провалился, но украинский лидер продолжает бросать украинцев на поле боя.

Ранее Столтенберг призвал страны НАТО срочно поставить Украине системы ПВО и боеприпасы.

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