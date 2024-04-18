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Российские военные ударили по военному аэродрому ВСУ

РИА Новости: ВС России ударили в районе военного аэродрома в Староконстантинове

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные ударили в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости.

Он отметил, что «был очень мощный взрыв».

16 апреля Сергей Лебедев заявлял, что ВС Российской Федерации атаковали военный аэродром Украины в пригороде Староконстантинова Хмельницкой области. Он отмечал, что на территории военного объекта обучались летчики Вооруженных сил Украины. Около аэродрома находится электрическая подстанция, военные склады, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы.

До этого Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по военному аэропорту в городе Миргород Полтавской области. Этот аэродром, отметил он, использовали ВВС Украины как базу для операций в Запорожской области и на крымском направлении, преимущественно для самолетов Су-27.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.

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