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Эстония пытается найти замену вооружению из Испании

Минобороны Эстонии пытается найти замену вывезенному Испанией ЗРК NASAMS

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Wikimedia Commons

Министерство обороны Эстонии на протяжении нескольких месяцев пытается найти замену зенитному ракетному комплексу NASAMS американского производства из Испании.

Об этом заявил глава отдела НАТО и ЕС в министерстве обороны республики Калле Кирсс. Его слова приводит ERR.

Он уточнил, что речь идет о комплексе NASAMS, который в конце 2023 года был вывезен из Эстонии Испанией.

По его словам, эстонские власти ожидают, что союзники по Североатлантическому альянсу согласятся разместить свои системы противовоздушной обороны в Эстонии.

Кирсс добавил, что комплексы NASAMS в Эстонии в будущем могли бы заменить на ЗРК Patriot.

В феврале 2023 года сообщалось, что Эстония получит от Испании на четыре месяца систему ПВО NASAMS. Позже срок ротации продлили до декабря. Подразделение NASAMS обеспечивало защиту авиабазы «Эмари» под Таллином, являющейся стратегическим объектом.

Также стало известно, что страны Северной Европы, а также Эстония, Латвия и Литва поддерживают усиление роли НАТО в помощи Украине.

Ранее Британия отправила истребители в Румынию.

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