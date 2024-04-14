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Иран атаковал Израиль первой волной баллистических ракет

IRNA: Иран выпустил первую волну баллистических ракет по целям в Израиле

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Министерство обороны России/РИА «Новости»

Иран осуществил запуск первой партии баллистических ракет по целям в глубине территории Израиля. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на осведомленный источник.

В публикации отмечается, что Тегеран запустил первую партию баллистических ракет по целям на территории Израиля.

До этого президент США Джо Байден провел в Белом доме с командой по национальной безопасности консультации в связи с иранской атакой на Израиль и выразил ему поддержку.

Также в постоянном представительстве Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что США не следует вмешиваться в конфликт Тегерана и Иерусалима.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. СМИ также утверждают о пуске ракет. ЦАХАЛ сообщил, что израильская армия контролирует все цели, системы ПВО приведены в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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