Иран атаковал Израиль десятками БПЛА

Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на данные разведки.

В 23:00 мск Иордания закрыла свое воздушное пространство.

До этого сообщалось, что Иран может атаковать крупнейшую базу Израиля в Красном море.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Эту атаку назвали возмездием Ирана за атаку Израиля на его консульство в Дамаске, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ. Ряд источников полагает, что за этим шагом последуют новые акты возмездия.

До этого в Израиле заявили о подготовке к нападению со стороны Ирана и запретили работу всех учебных заведений.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.