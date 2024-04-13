В Израиле заявили, что следят за «планируемым нападением» Ирана

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его страна внимательно наблюдает за «планируемым нападением» Ирана и его сателлитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение министра.

«В последние дни мы усилили наши оборонительную и наступательную структуры и полны решимости принять любые меры, необходимые для защиты граждан Государства Израиль», — сказал Галант.

До этого министр обороны США Ллойд Остин заявил в телефонном разговоре с Галантом, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в защите от атак со стороны Ирана.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Сейчас захваченный контейнеровоз направляется в территориальные воды Ирана. По информации агентства, судно шло под португальским флагом, а его собственником выступает израильская компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяля Офера.

Эту атаку назвали возмездием Ирана за атаку Израиля на его консульство в Дамаске, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ.

Ранее МИД Израиля пообещал ответ на возможную атаку Ирана.