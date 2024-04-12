В России появятся базы беспилотников

Акваторию Северного морского пути и побережье Камчатки будут патрулировать беспилотники — для этого там построят систему баз беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на сайте газеты «Известия» со ссылкой на источник в Министерства обороны Российской Федерации.

В публикации отмечается, что на базах планируется разместить большие БПЛА самолетного типа семейств «Иноходец» и «Форпост». Они будут контролировать морское и воздушное пространство, искать нарушителей и участвовать в поисково-спасательных операциях.

По словам бывшего командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца, в районах Камчатки и Североморского пути целесообразно проводить непрерывный мониторинг.

До этого президент России Владимир Путин поручил министерству промышленности и торговли помочь компании «Русский купол» в развитии производства систем выявления и подавления беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».