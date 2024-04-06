Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Белгородской области рассказал, как попал под обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 6 апреля. Соответствующее видеосообщение опубликовано в его Telegram-канале.

Под обстрел ВСУ он попал во время пробежки. Начали работать сирены, звуковое оповещение ракетной опасности. Чиновник укрылся в модульной конструкции.

Гладков заверил, что руководство Белгородской области продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности людей.

По словам губернатора, в этот раз в результате обстрела украинских войск никто не пострадал, однако повреждения получили пять частных машин, семь многоквартирных домов и административное здание, еще один дом в поселке Дубовое загорелся.

Также Гладков сообщал, что в Белгороде зафиксированы различные повреждения в 12 многоквартирных домах после атаки со стороны украинских войск.

Ранее ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами