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Россия узнала об участии шведских наемников в конфликте на Украине

МИД РФ о словах Ванеска: Москва знает о шведских наемниках в рядах ВСУ

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Umit Bektas/Reuters

России известно об участии наемников из Швеции в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел РФ.

28 марта пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск заявил, что посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях, так как это не противоречит международному праву.

Комментируя слова Ванеска, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что об участии иностранных наемников, в том числе из Швеции, в боевых действиях на стороне Украины России известно.

В МИД РФ подчеркнули, что попытки шведского министерства легитимизировать подобных «солдат удачи» и тем самым подстрекать к поездкам в «горячую зону» еще большее количество шведов свидетельствуют о полном безразличии Стокгольма к судьбам собственных граждан.

В российском министерства добавили, что, несмотря на отсутствие на сайте посольства Украины в Швеции ссылки на украинский иностранный легион, едва ли можно сомневаться, что вербовка шведских граждан осуществляется украинской дипмиссией по другим каналам.

По данным министерства обороны, в общей сложности на территорию Украины из Швеции прибыли 90 наемников, 25 из них уже ликвидированы.

Ранее в Кремле рассказали об операции «Наемник».

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Операция на Украине
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