На Украине разрешили выезд заграницу на стажировки студентам

Правительство Украины дало возможность студентам-бакалаврам и определенным категориям магистрантов, не подлежащих призыву на военную службу, отправляться за границу на стажировки. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем канале в Telegram.

«Теперь студенты-бакалавры в возрасте от 18 до 22 лет, обучающиеся в украинских университетах по медицинским, фармацевтическим и ветеринарным специальностям, имеют возможность проходить стажировку за рубежом», — уточнил парламентарий в сообщении.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.