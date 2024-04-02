«Калашников» показал видео применения дрона «Куб»

Концерн «Калашников» продемонстрировал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км. Соответствующий ролик опубликовала пресс-служба предприятия.
В видеоролике показаны запуск дрона с катапульты и поражение целей, сделанные с разведывательного дрона.
«Мы представляем использование дронов-камикадзе семейства «Куб» с различными заданиями и в разных условиях. Поражение целей осуществлено на расстояниях до 50 км и свыше 50 км», — говорится в описании к видео.
2 апреля генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что FPV-дроны не являются чудо-оружием и не могут заменить танки на поле боя.
До этого Кузякин рассказал, что FPV-дроны «Джокер» РФ научились выполнять задачи ПВО.
Глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о разработке украинскими конструкторами боевых дронов с дальностью полета свыше 1 тыс. км.
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