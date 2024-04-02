«Калашников» показал видео применения дрона «Куб»

Концерн «Калашников» продемонстрировал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км. Соответствующий ролик опубликовала пресс-служба предприятия.

В видеоролике показаны запуск дрона с катапульты и поражение целей, сделанные с разведывательного дрона.

«Мы представляем использование дронов-камикадзе семейства «Куб» с различными заданиями и в разных условиях. Поражение целей осуществлено на расстояниях до 50 км и свыше 50 км», — говорится в описании к видео.

2 апреля генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что FPV-дроны не являются чудо-оружием и не могут заменить танки на поле боя.

До этого Кузякин рассказал, что FPV-дроны «Джокер» РФ научились выполнять задачи ПВО.

Глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о разработке украинскими конструкторами боевых дронов с дальностью полета свыше 1 тыс. км.

Ранее в Британии рассказали о мощном ударе России по ВСУ.