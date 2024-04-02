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«Калашников» показал видео применения дрона «Куб»

«Калашников» продемонстрировал применение дрона «Куб» на расстоянии более 50 км

Концерн «Калашников» продемонстрировал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км. Соответствующий ролик опубликовала пресс-служба предприятия.

В видеоролике показаны запуск дрона с катапульты и поражение целей, сделанные с разведывательного дрона.

«Мы представляем использование дронов-камикадзе семейства «Куб» с различными заданиями и в разных условиях. Поражение целей осуществлено на расстояниях до 50 км и свыше 50 км», — говорится в описании к видео.

2 апреля генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что FPV-дроны не являются чудо-оружием и не могут заменить танки на поле боя.

До этого Кузякин рассказал, что FPV-дроны «Джокер» РФ научились выполнять задачи ПВО.

Глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о разработке украинскими конструкторами боевых дронов с дальностью полета свыше 1 тыс. км.

Ранее в Британии рассказали о мощном ударе России по ВСУ.

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