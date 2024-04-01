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Войска РФ захватили два опорных пункта ВСУ под Вербовым

Рогов: военные армии РФ захватили два опорных пункта ВСУ под Вербовым

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ заняли два опорных пункта украинской армии северо-западней села Вербовое в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. ОБ этом сообщает РИА Новости.

«Наши войска на Ореховском направлении северо-западнее Вербового захватили два опорных пункта противника», — заявил Рогов.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику под Вербовым: солдаты противника активно минируют территорию, используя большие дроны «Баба Яга». В ответ российская авиация атакует управляемыми авиабомбами позиции украинских войск в пригороде Орехова. Цель таких ударов — нарушить логистику ВСУ на линии Орехово — Вербовое, подчеркнул эксперт.

Накануне Рогов сообщал, что российские войска при помощи беспилотника «Герань» нанесли удар по железнодорожному составу с вооружением и боеприпасами для ВСУ в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Ранее стало известно, что ВСУ в панике укрепляют оборону вокруг Орехова в Запорожской области.

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Операция на Украине
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