Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Склад ВСУ ликвидировали на Северском направлении

МО РФ: артиллеристы ВДВ уничтожили пехоту и склад ВСУ на Северском направлении

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Артиллеристы тульского гвардейского соединения ВДВ ликвидировали группу пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в атаке задействовали расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20.

«<…> Уничтожили скопление пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами на Северском направлении в зоне проведения СВО», — отметили в министерстве.

В Минобороны добавили, что таким образом артиллеристы облегчили боевую работу штурмовым группам десантников, которые впоследствии зашли на опорный пункт.

Накануне ВС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ перебрасывали технику в ДНР. По словам военкора Евгения Поддубного, переправа использовалась для переброски техники и военнослужащих украинской армии в направлении Курахово.

30 марта Минобороны РФ сообщило российские военнослужащие за неделю ликвидировали четыре боевые машины реактивных систем залпового огня. Среди них — MARS II, Vampire и «Град».

Ранее Минобороны РФ перечислило потери ВСУ на Донецком направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами