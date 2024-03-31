Склад ВСУ ликвидировали на Северском направлении

Артиллеристы тульского гвардейского соединения ВДВ ликвидировали группу пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в атаке задействовали расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20.

«<…> Уничтожили скопление пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами на Северском направлении в зоне проведения СВО», — отметили в министерстве.

В Минобороны добавили, что таким образом артиллеристы облегчили боевую работу штурмовым группам десантников, которые впоследствии зашли на опорный пункт.

Накануне ВС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ перебрасывали технику в ДНР. По словам военкора Евгения Поддубного, переправа использовалась для переброски техники и военнослужащих украинской армии в направлении Курахово.

30 марта Минобороны РФ сообщило российские военнослужащие за неделю ликвидировали четыре боевые машины реактивных систем залпового огня. Среди них — MARS II, Vampire и «Град».

Ранее Минобороны РФ перечислило потери ВСУ на Донецком направлении.