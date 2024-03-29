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ВСУ укрепляют оборону города Орехов в Запорожской области

Рогов: ВСУ в панике укрепляют оборону вокруг Орехова в Запорожской области

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Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали строительство второй линии обороны вокруг города Орехова в Запорожской области. Его слова передает ТАСС.

«Темпы строительства большие, это видно благодаря дронам, разведке, и это подтверждают местные жители», — заявил Рогов.

Сообщается, что к строительным работам привлечено «большое количество строительной техники и рабочих».

До этого Рогов заявил о нанесении войсками РФ удара по ж/д составу с боеприпасами для ВСУ.

«Наши попали в железнодорожный состав, который разгружался в городе Запорожье, как минимум два вагона уничтожено», — сказал Рогов, добавив, что после попадания началась детонация снарядов, которые находились внутри состава.

По его данным, операция российских военных была проведена ночью.

Ранее Рогов заявил, что войска РФ превентивно уничтожают линию обороны ВСУ в Запорожской области.

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