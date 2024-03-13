ВС России превентивно уничтожают линию обороны ВСУ в Запорожской области

Российские войска наносят превентивные удары по возводимой Вооруженными силами Украины (ВСУ) новой линии обороны в подконтрольной им части Запорожской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ возводят несколько линий обороны в подконтрольных им территориях в глубине от 3 до 20 километров от линии фронта.

Рогов уточнил, что в настоящее время линии обороны еще не сомкнуты, между ними есть разрывы незаконченных инженерных работ благодаря нанесению российское боевой авиацией превентивных ударов фугасными авиационными бомбами.

«Замысел врага нам понятен», — сказал общественник.

Он добавил, что удары в основном наносятся по первой линии обороны, которую украинские военные возводят вдоль линии фронта.

Накануне Рогов заявлял, что российские военнослужащие продвинулись на участке линии боевого соприкосновения к северо-западу от Работина в Запорожской области, заняв позиции

Ранее появились подробности об обнаружении первой украинской ДРГ у границ России 12 марта.