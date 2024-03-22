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Подпольщик сообщил, что ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16

РИА Новости: ВС РФ поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих товарищей из Хмельницкой области.

По его словам, на этом аэродроме собирались принять американские самолеты F-16.

До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что удары по энергообъектам Украины лишили противника мощностей, которые нужны для работы военно-промышленного комплекса и содержания воинских частей.

Однако на мирном населении удары со стороны России сказаться не должны. Он объяснил, что по объектам энергетики противника бьют для того, чтобы военные не смогли использовать их для производства, ремонта военной техники или расквартирования подразделений. Но украинские энергообъекты, которые используются для обеспечения гражданского населения, Вооруженные силы РФ не обстреливают, заверил Кимаковский.

Ранее на Украине захотели немедленно получить ядерное оружие.

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