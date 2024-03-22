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На Украине захотели немедленно получить ядерное оружие

Нардеп Украины Гончаренко: Киеву прямо сейчас необходимо получить ядерное оружие

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Доминик Бутен/РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Украине необходимо «прямо сейчас» работать над тем, чтобы получить ядерное оружие. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Нам нужно ядерное оружие. Другого варианта не вижу. И просто наплевать на все, что будут говорить и угрожать. Без ядерного оружия нет безопасности», — написал Гончаренко.

С точки зрения политика, на получение подобного оружия необходимо направить все силы Украины. Он также подчеркнул, что «это надо делать прямо сейчас и не ждать».

До этого генерал Вооруженных сил Украины в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинские политики могли бы предложить западным странам разместить в стране носители ядерного оружия и ядерные боеприпасы.

«Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами и сказать: а давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины», — сказал он.

Ранее посол США потребовала немедленной помощи Украине после ударов ВС РФ.

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