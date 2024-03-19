Еврокомиссия признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов за год. Об этом пишет ТАСС.
К концу марта Киеву будет поставлено около 500 тыс. снарядов, сообщили в Еврокомиссии.
До этого заместитель главы министерства обороны Иван Гаврилюк заявил, что на Украине ощущается острый дефицит запасов боеприпасов ряда номенклатур.
В конце января агентство Bloomberg писало, что ВСУ испытывают снарядный голод из-за нехватки боеприпасов для артиллерии и ракет для противовоздушной обороны, поскольку США и Европейский союз притормозили с поставками.
Некоторое время назад британская газета Financial Times сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министры Марк Рютте (Нидерланды), Метте Фредериксен (Дания), Петр Фиала (Чехия) и Кайя Каллас (Эстония) в совместном письме заявили, что ВСУ в ближайшее время столкнутся с критической проблемой нехватки артиллерийских боеприпасов.
Ранее в России усомнились в данных Запада о поставках снарядов ВСУ.