Еврокомиссия признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов за год. Об этом пишет ТАСС.

К концу марта Киеву будет поставлено около 500 тыс. снарядов, сообщили в Еврокомиссии.

До этого заместитель главы министерства обороны Иван Гаврилюк заявил, что на Украине ощущается острый дефицит запасов боеприпасов ряда номенклатур.

В конце января агентство Bloomberg писало, что ВСУ испытывают снарядный голод из-за нехватки боеприпасов для артиллерии и ракет для противовоздушной обороны, поскольку США и Европейский союз притормозили с поставками.

Некоторое время назад британская газета Financial Times сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министры Марк Рютте (Нидерланды), Метте Фредериксен (Дания), Петр Фиала (Чехия) и Кайя Каллас (Эстония) в совместном письме заявили, что ВСУ в ближайшее время столкнутся с критической проблемой нехватки артиллерийских боеприпасов.

Ранее в России усомнились в данных Запада о поставках снарядов ВСУ.