Военный эксперт объяснил, как можно создать «санитарную зону» на Украине

Отодвинуть противника от российских границ можно только военным путем. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, слова которого приводит Tsargrad.tv. Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возможном создании «санитарной зоны», которую будет трудно преодолеть украинским войскам.

«Как отодвигать? Только военным путем. Не путем же переговоров. Вот и все. Поэтому следует ожидать активизации, в том числе и на Харьковском направлении. На Купянском продолжаются бои», — сказал Алехин.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов при этом считает, что «санитарная зона» должна заканчиваться на западных границах Украины. Он подчеркнул, что даже если режим, действующий сегодня в Киеве, сохранится на крошечной территории, он будет представлять угрозу для РФ.

О возможном создании «санитарной зоны» на Украине Путин заявил 18 марта, отвечая на вопрос журналистов о вероятном присоединении Харьковской области к России.

Позднее в Кремле объяснили, что под «санитарной зоной» глава государства подразумевал организацию коридора, через который противник не сможет наносить удары по российской территории. Как может выглядеть такая зона и какие условия необходимы для ее создания, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили о неспособности НАТО изменить ход боевых действий на Украине.