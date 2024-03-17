В Запорожской области ВСУ атаковали избирательный участок

Украинские войска атаковали избирательный участок в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли двойной удар дронами-камикадзе «Заноза» по избирательному участку в городском Доме культуры. В результат атаки здание загорелось.

«Прибывшие тушить пожар сотрудники МЧС не могут приступить к работе из-за продолжающегося налета бандеровских дронов», — написал глава движения «Мы вместе с Россией», уточнив, что пострадавших в результате атаки нет.

16 марта посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщал, что украинская сторона сбросила боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на избирательный участок в Запорожской области.

До этого ВСУ ударили по избирательным участкам Херсонской области.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников.