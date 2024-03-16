В Белгородской области поселок Поляна подвергся обстрелу ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия.

Пострадавших в результате инцидента нет, повреждена кровля и вентиляция одного из корпусов. На месте работают оперативные службы.

До этого Минобороны России сообщило, что над территорией Белгородской области уничтожены несколько беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ночью губернатор Белгородской области рассказал, что в селе Глотово беспилотник ВСУ врезался в автомобиль с местными жителями. Пять человек получили серьезные ранения. Незадолго до этого Гладков сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с жителями Белгородской области, пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что воздушная опасность объявлена в Воронежской области.