На Западе высказались об использовании ВС РФ ракет «Кинжал»

Удары Вооруженных сил РФ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Вооруженным силам Украины меняют ситуацию на фронте из-за того, что ВСУ не могут понять откуда российские военные осуществляют запуск этого оружия. Об этом сообщил YouTube-канал Defense TV.

«Даже воздух начинает дрожать, когда «Кинжал» разгоняется до скорости в десять махов (скоростей звука. — «Газета.Ru»)», — следует из публикации.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российские войска получили первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». По его в зоне специальной военной операции (СВО) успешно применяется авиационный комплекс «Кинжал». Это вооружение используется для поражения «особо важных целей», сказал Путин.

Также в МИД России заявили, что ракеты «Сармат» не повлияют на стратегический баланс с США. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, РФ продолжает четко придерживаться закрепленных в Договоре о сокращении стратегических вооружений количественных уровней.

Ранее в США удивились потенциалу российского ракетного комплекса «Сармат».